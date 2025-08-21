Новая схема движения автобусов по маршруту № 44 начала действовать в Коломне

Движение маршрута № 44 пересмотрели в Коломне. Схему изменили для удобства жителей заречной зоны. Это позволит сократить их время в пути.

По новой схеме автобусы будут доставлять пассажиров до Голутвинского пешеходного моста с двух сторон — со стороны поселка Сергиевский и от автостанции Голутвин.

«Для комфортного ожидания транспорта установлены павильоны, расписание учитывает переход по мосту. Повторная оплата проезда для пассажиров, совершивших пересадку через пешеходный мост, не требуется. Льготы на маршруте сохранены», — добавил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Первый рейс стартует в 04:50 из Парфентьева, последний — в 22:30 из Голутвина. Интервалы движения не изменятся. Подробное расписание есть на сайте администрации муниципалитета.

Отметим, что маршрут № 44 пересмотрели из-за закрытия на ремонт Митяевского наплавного моста в Коломне.