Новая рубрика «Вопрос Мособлизбиркому!» стартовала в Подмосковье

Мособлизбирком запустил новую рубрику, в рамках которой жители Подмосковья могут задать свои вопросы и получить ответы. Одним из первых стал вопрос про герб ЦИК России.

Ответ на этот вопрос дала начальник учебного отдела Избирательной комиссии Московской области Юлия Гулакова. Она рассказала, что с 9 декабря 2009 года герб ЦИК России представляет собой изображение серебряного колокола на красном щите, увенчанного золотой Российской императорской короной. Держит щит — двуглавый орел.

«Вы совершенно верно заметили, что в правой лапе он держит белый шар, а в левой — черный. Что же это все значит? Вечевой колокол обозначает всеобщность выборов. Серебряный цвет — он тоже неспроста — он символизирует чистоту и прозрачность. Императорская корона указывает нам на всероссийский масштаб избирательной комиссии», — рассказала Юлия Гулакова.

При этом белый и черный имеют свои роли в голосовании. Белый — символизирует «за», а черный — «против».

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