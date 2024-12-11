«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом
Вячеслав Духин наградил блогеров Подмосковья на премии «Золотой пиксель»
Лучших блогеров и репортеров Подмосковья наградили на премии «Золотой пиксель». Заместитель председателя правительства Вячеслав Духин поблагодарил всех, кто занимается созданием контента и рассказывает о жизни региона.
По его словам, блогинг и журналистика тесно связаны: оба формата влияют друг на друга, расширяя возможности для обмена мнениями.
«Хочу поблагодарить всех, кто занимается созданием любого контента, будь то тексты, музыка, фотография или видео», — отметил он.
Вячеслав Духин подчеркнул, что сейчас и у контент-мейкеров, и у блогеров набирается многомиллионная аудитория, а их влияние превосходит некоторые традиционные СМИ.
Мы живем в эпоху, как сказал губернатор, когда грань, где заканчивается журналистика и начинается блогинг, очень сложно определить.
Вячеслав Духин
На конкурсе представлены разные номинации для авторов. В их числе «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший репортаж с передовой», «Подмосковный трэвел-влог», «Лучший рилс» и многие другие.
Премия направлена на популяризацию исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Московской области в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. За победу боролись свыше 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.