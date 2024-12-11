«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом

Лучших блогеров и репортеров Подмосковья наградили на премии «Золотой пиксель». Заместитель председателя правительства Вячеслав Духин поблагодарил всех, кто занимается созданием контента и рассказывает о жизни региона.

По его словам, блогинг и журналистика тесно связаны: оба формата влияют друг на друга, расширяя возможности для обмена мнениями.

«Хочу поблагодарить всех, кто занимается созданием любого контента, будь то тексты, музыка, фотография или видео», — отметил он.

Вячеслав Духин подчеркнул, что сейчас и у контент-мейкеров, и у блогеров набирается многомиллионная аудитория, а их влияние превосходит некоторые традиционные СМИ.