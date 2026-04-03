Новая программа в Серпуховском музее раскроет секреты художников-импрессионистов

4 апреля в Серпуховском историко-художественном музее пройдет авторская программа «Под знаком импрессионизма: художники и звезды». Программа анонсирована Министерством культуры и туризма Московской области и будет представлена в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой».

Участников ждет необычная экскурсия, которая сочетает искусствоведение и астрологию. Гости смогут рассмотреть более 90 картин 17 выдающихся авторов, от Левитана и Серова до Фешина и Горбатова.

Программа предлагает новый взгляд на творчество русских импрессионистов — через призму их натальных карт. Организаторы предлагают поразмышлять о том, что секрет творческого стиля художника может быть связан не только с академической школой и духом эпохи, но и с расположением звезд.

Начнется мероприятие в 17:30. Возрастное ограничение: 16+.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/avtorskaya-programma-laquo-pod-znakom-impressionizma-hudozhniki-i-nbsp-zvyozdy-raquo/?ysclid=mnhko24omo938857179.