Новая программа подготовки учителей математики началась в ГСГУ в Подмосковье

С нового учебного года Государственный социально-гумантарный университет запустил образовательную программу для обеспечения школ Подмосковья квалифицированными учителями математики. К ней уже присоединились 100 человек.

Новая программа ГСГУ позволить подготовить специалистов, которые способны преподавать сразу несколько дисциплин. Студенты, получающие образование по разным напылениям, смогут пройти обучение методике преподавания математики. Это расширит их профессиональный профиль и сделает их универсальными педагогами.

Первыми к программе присоединились будущие IT-специалисты, физики и химики. Это 31 пятикурсник. Сейчас к обучению подключились еще 69 человек.

В министерстве добавили, что общая численность студентов, которые проходят подготовку для преподавания математики в школах, уже достигла сотни.