Новая поликлиника в Ногинске приняла первых пациентов

27 июля в Ногинске новая поликлиника на улице 2-я Глуховская, 9а, открыла свои двери для взрослых жителей города, ранее прикрепленных к поликлинике № 2. Предварительно записаться к врачам можно через личный кабинет на портале Госуслуг, а также по телефону 122.

Для записи также можно обратиться на линию Единой справочной Ногинской больницы — 8-496-511-20-30. Если пациент был ранее записан на прием к специалисту, то изменение адреса посещения врача в новой поликлинике произойдет автоматически, уведомление поступит в личный кабинет на портале Госуслуг.

В новой поликлинике будут функционировать отделения медицинской профилактики, хирургическое, неотложной медицинской помощи, функциональной диагностики, эндоскопическое, офтальмологическое лучевой диагностики с пятью единицами тяжелого оборудования: КТ, МРТ, рентген, ФГ, ММГ. Кроме этого, будут работать отделения дневного стационара, медицинской реабилитации с кабинетом ЛФК, клинико-диагностическое.

Центр здоровья и отделение дневного стационара, ранее расположенные на улица Краснослободская, 1а, также продолжат свою работу по новому адресу. Кроме этого, с 27 июля кабинет выписки льготных лекарственных препаратов, как и аптечный пункт «Мособлмедсервиса», также откроются в новой поликлинике.