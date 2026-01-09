Новая поликлиника в Балашихе завершила первый год работы

Учреждение открылось в одном из микрорайонов округа. Оно получило современное оборудование.

Поликлиника открылась в 2025 году в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино. За первый год работы за медицинской помощью сюда обратились более 170 тысяч раз.

Детское отделение поликлиники рассчитано на 320 посещений в день. Помимо педиатров, здесь ведут прием узкие специалисты. Работают кабинеты неотложной помощи, забора анализов, вакцинопрофилактики, профилактики рахита и отделение восстановительного лечения.

Взрослое отделение может принять до 350 пациентов в смену. Прием ведут терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, хирург, отоларинголог и офтальмолог. Также доступны анализы, вакцинация, процедуры и функциональная диагностика.

В поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение оснащено современным цифровым рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. К зданию пристроен пост для бригад скорой медицинской помощи, где они готовятся к выездам.