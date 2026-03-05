Новая поликлиника откроется в Одинцовском округе в 2028 году

Строительная готовность поликлиники в Голицыно достигла 16 процентов, сообщили в администрации Одинцовского округа. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену и сможет обслуживать более 20 тысяч жителей района.

Сейчас на площадке заливают монолитные конструкции и ведут основные общестроительные работы. В поликлинике предусмотрено взрослое отделение на 200 посещений в день и детское на 100 мест.

Внутри здания разместят блок неотложной помощи, блок лучевой диагностики с флюорографией и рентгеном, отделение медицинской профилактики, прививочный кабинет, кабинеты терапии, педиатрии и функциональной диагностики. Для детей предусмотрят возможность организации медпомощи прямо в школах и детсадах.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, вокруг здания высадят деревья и кустарники, сделают удобные подходы и установят ограждение. Завершить работы и открыть учреждение планируют в 2028 году.