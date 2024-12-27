Новая поликлиника на Заречной улице в Лобне откроется 28 декабря

Центральная поликлиника на Заречной улице в Лобне получила первую лицензию на медицинскую деятельность. Уже 28 декабря откроется прием пациентов терапевтического профиля, а в новогодние праздники будет работать отделение неотложной помощи, дежурные врачи и кабинет вакцинации.

Новая поликлиника расположилась в доме № 15Е на Заречной улице. Первых пациентов примут 28 декабря в 14:00. Терапевты, кардиологи, офтальмологи и эндокринологи начнут прием 9 января. Их кабинеты разместят на 3 и 4 этажах. По мере лицензирования будут открывать другие отделения.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Учреждение возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Площадь здания — более 11,7 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать врачи основных медицинских специальностей.