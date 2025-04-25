Новая подсветка появилась на двух храмах в Коломне

Осветительную инфраструктуру обновили на церкви Тихвинской иконы Божией Матери и главного городского собора Успения Пресвятой Богородицы в Коломне. Работы провели специалисты бюджетного учреждения «Коломенская электросеть».
Они установили современные энергосберегающие светодиодные приборы. Их тщательно подбирали, чтобы подсветка гармонично подчеркивала архитектурные особенности культурных достопримечательностей.
Технологии дают возможность регулировать интенсивность света и цветовой спектр подсветки.
Отметим, что храм Успения возвели в 17 веке. В 1920-х годах здание разграбили. Спустя полвека его вернули Русской Православной Церкви.
Каменное сооружение Тихвинской церкви построили в 18 веке. Оно тоже пострадало в 20 веке. Затем здесь провели реставрацию и снова открыли храм для богослужений.
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