Новая подсветка появилась на двух храмах в Коломне

Осветительную инфраструктуру обновили на церкви Тихвинской иконы Божией Матери и главного городского собора Успения Пресвятой Богородицы в Коломне. Работы провели специалисты бюджетного учреждения «Коломенская электросеть».

Они установили современные энергосберегающие светодиодные приборы. Их тщательно подбирали, чтобы подсветка гармонично подчеркивала архитектурные особенности культурных достопримечательностей.

Технологии дают возможность регулировать интенсивность света и цветовой спектр подсветки.

Отметим, что храм Успения возвели в 17 веке. В 1920-х годах здание разграбили. Спустя полвека его вернули Русской Православной Церкви.

Каменное сооружение Тихвинской церкви построили в 18 веке. Оно тоже пострадало в 20 веке. Затем здесь провели реставрацию и снова открыли храм для богослужений.