Новая подстанция скорой помощи в Ленинском округе заработает через месяц

В деревне Суханово Ленинского городского округа близится к завершению строительство подстанции скорой медицинской помощи на четыре бригады в смену. Готовность объекта составляет более 65%, ввод в эксплуатацию планируется через месяц.

Ежедневно на объекте трудятся порядка 75 человек, задействованы две единицы техники.

«Строительство ведется по модульной технологии в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры. Новая подстанция позволит значительно сократить время прибытия бригад к пациентам и повысить качество экстренной помощи. В ближайшее время объект начнет работу в полном объеме», — отметил старший производитель работ Евгений Кирий.

Специалисты завершили устройство всех внутренних инженерных коммуникаций и сейчас заняты монтажом дверей и финишной отделкой помещений. Основной фронт работ сосредоточен в гаражной части здания. Параллельно строители прокладывают наружные инженерные сети. После этого начнется благоустройство территории: укладка асфальта, высадка деревьев и обустройство зон отдыха для сотрудников.

Трехэтажное здание общей площадью более 615 квадратных метров разместит диспетчерскую службу, кабинеты для предрейсовых осмотров, комнаты отдыха для медперсонала и водителей, столовую, а также административные и вспомогательные помещения. Новая подстанция в Суханово — часть программы по развитию скорой помощи в округе. Аналогичный объект планируют построить в поселке Дрожжино.