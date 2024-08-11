Новая подстанция скорой помощи появится в селе Поречье в 2025 году

Новая подстанция скорой медицинской помощи появится в селе Поречье Можайского городского округа. Пост будет рассчитан на дежурство трех бригад в смену.

Новая подстанция будет двухэтажной. Там разместят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, учебно-методический кабинет, комнату хранения медикаментов и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории построят гараж для автомобилей скорой помощи, открытую стоянку и парковочное пространство.

Подстанция в Можайске продолжит работу, но обслуживание перераспределят, когда закончат строительство нового пункта в Поречье.

Пост строят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» . Подстанцию планируют сдать в 2025 году.

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