Новая площадка примет Кубок Московской области по практической стрельбе

На «Лыткарино Арене» пройдет Кубок Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования развернутся на современной площадке, которая станет новой точкой на карте Федерации практической стрельбы Московской области. Комплекс обладает двумя просторными залами, идеально подходящими для состязаний разного уровня. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в десяти упражнениях в дисциплинах «пневматический пистолет» и «пневматический карабин».

Ожидается, что в турнире примут участие 120 спортсменов из различных регионов России. Регистрация участников продолжается на платформе Atlima.

Организаторами Кубка выступают Федерация практической стрельбы Московской области и стрелковая лига «Русские сезоны». Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Лыткарино.

Практическая стрельба — это вид спорта, включенный в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Его цель — развитие навыков точной и скоростной стрельбы из различных видов оружия в условиях, приближенных к реальным.

Место проведения: г. о. Лыткарино, 4-й микрорайон, микрорайон 4А, строение 4, Дворец спорта «Арена Лыткарино».

Дата проведения: 16 мая 2026 года.