Новая партия гуманитарной помощи отправилась из Чехова в зону СВО

По просьбе военнослужащих в городском округе Чехов собрали хозяйственные принадлежности. Молодогвардейцы загрузили гуманитарный груз в машины и отправили бойцам в зону СВО.

По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, к нему обратились военнослужащие с просьбой оказать помощь. Для них оперативно собрали хозяйственные принадлежности, которые стали необходимы с приходом осени. Активисты «Молодой гвардии» погрузили гуманитарный груз в машины, они доставят помощь в подразделения, где служат чеховские бойцы.

В городском округе Чехов с начала года собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи. Также по просьбам военнослужащих в муниципалитете приобрели и передали в зону СВО высокотехнологичное оборудование, включая антидроновые ружья и квадрокоптеры.

Каждый желающий может поучаствовать в сборе гуманитарной помощи, обратившись в общественную приемную партии «Единая Россия» по улице Дружбы, дом № 21, она открыта с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные. Также собранные вещи можно передать в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей во Дворце культуры «Дружба» по улице Чехова, дом № 45, каб. № 210, он открыт каждый день с 09:00 до 18:00. Подробности по телефону: +7 (939) 841-90-09).

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