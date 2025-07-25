Новая парковка появилась во дворе на улице Дружбы в Чехове

Рядом с домами № 2А, № 6/1, № 6/2 и № 15 на улице Дружбы в Чехове расширили зону парковки для автомобилей. Также компания-подрядчик обустраивает в этой локации тротуары и проезды.

Общая площадь пешеходной зоны во дворе составляет более 1850 квадратных метров, а парковки — около 2500. Рельеф местности с заметным уклоном, поэтому для увеличения срока службы дорожного покрытия и комфорта жителей строители делают качественное основание из песка и щебня, а установленные бордюры закрепляют цементным раствором. Окончание работ запланировали на август.

Также у входных групп заменят скамейки и урны. Для оперативности и удобства проезда аварийных служб и скорой помощи специалисты выровняли и продлили проезд у дома № 6/2.

Отметим, что благоустройство придомовых территорий выполняют в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».