Новая онлайн-услуга по аренде лесных участков появилась в Подмосковье

В Подмосковье запустили новую комплексную услугу по аренде лесных участков. Теперь жители смогут оформить землю без аукциона, а также получить возможность бессрочного и безвозмездного пользования онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве напомнили, что для строительства жилья лесные участки не предусмотрены. Их можно получить для образовательной и научной деятельности, выращивания саженцев, заготовки древесины и других нужд.

Оформление заявки на «Предоставление лесных участков в пользование» доступно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться, выбрать случай, указать категорию и заполнить форму. В бессрочное пользование земля выдается муниципальным организация, а в безвозмездное — религиозным.

Ответ по заявлению на аренду без аукциона поступит в течение семи рабочих дней, в других случаях — в течение 15. Услуга бесплатная.