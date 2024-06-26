Новая онлайн-услуга для записи детей на медкомиссию появилась в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис. Теперь там можно оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии, о чем рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Теперь для родителей региона появился новый сервис. Он позволяет быстро и удобно записаться на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии. Раньше для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные комиссии. Благодаря „цифре“ все стало гораздо проще», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

На комиссии специалисты, в числе которых есть педагоги и психологи, оценивают особенности развития ребенка. В заключении даются рекомендации об особых условиях для обучения, воспитания, а также порядка сдачи госэкзаменов.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале. В течение семи дней родителю придет извещение о месте и дате сбора специалистов.

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