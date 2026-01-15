Новая онлайн-госуслуга для приемных родителей заработала в Подмосковье

На региональном портале в Подмосковье заработала новая госуслуга для приемных родителей. Это электронная запись на постановку в банк данных опеки.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Опека и попечительство». Ею могут воспользоваться жители, у которых есть заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. Получить его также можно онлайн.

«Теперь в Подмосковье записаться на прием для постановки на учет в банк данных опеки можно онлайн. Достаточно просто заполнить электронное заявление и сразу выбрать удобные дату, время и место визита. Кроме того, система автоматически проверит наличие ранее поданных заявлений, по которым еще не принято решение», — рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Взять ребенка на воспитание или оформить опеку могут совершеннолетние жители Подмосковья. Для этого нужно иметь подходящее помещение и достаточный доход для содержания семьи.