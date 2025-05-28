Новая неделя экологических игр началась в Подмосковье

В Подмосковье продолжается второй этап Экологических игр 2025. На девятой неделе, с 26 мая по 1 июня, участникам нужно сдать алюминиевые банки в ближайший пункт приема или экопункт, после чего приложить фото с указанием количества сданных банок.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и госжилнадзору Владислава Мурашова, этот проект впервые проходит в таком формате и охватывает самые разные возрастные группы. Каждую неделю участники выполняют простые задания и получают за это баллы.

Главная цель — вовлечь как можно больше людей в заботу об экологии и увеличить количество перерабатываемых отходов. К инициативе уже присоединились более 20 партнеров, среди которых — крупные рестораны, торговые сети и перерабатывающие заводы.

Все участники получают экоины за выполненные задания. Чем больше их накопится, тем выше шанс выиграть приз. Промежуточные итоги подводятся каждые пять недель, а финал Экологических игр состоится 21 сентября.