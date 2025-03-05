Новая награда для многодетных семей появится в Подмосковье

Вопросы демографии и социальной поддержки семей обсудили в Мособлдуме. На встрече депутаты предложили ввести в регионе новую награду для многодетных — знак «Родительская доблесть».

«Сегодня каждый пятый ребенок в Подмосковье — из многодетной семьи. Подмосковье становится всё более привлекательным для женщин, готовящихся к рождению ребенка. Это связано как с высококачественной медицинской помощью, так и с разнообразием мер социальной поддержки», — подчеркнул председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

На федеральном и региональном уровнях для семей с детьми предусмотрены разные награды. Так, медаль ордена «Родительская слава» уже получили 25 семей, орден «Родительская слава — 15 звание „Мать-героиня“ носят две женщины, еще 545 получили знаки „Материнская слава“.

«Мы поддержали инициативу управления по делам наград — введение новой награды „Родительская доблесть“ в Московской области. „Родительская доблесть“ будет и для мамы, и для папы. Если родитель одинокий, то награда будет для одного. Надеюсь, ко Дню матери успеем вручить награды», — подчеркнула заместитель министра социального развития Вера Марченко.

Знак «Родительская доблесть» будут получать женщины, которые зарегистрированы в Подмосковье более 10 лет, имеют российское гражданство, родившие или усыновившие от пяти детей.

Медалью ордена «Родительская слава» будут награждать семьи с четырьмя и более детьми, Орденами «Родительская слава» — с семью и более, в звание «Мать-героиня» будут присуждать женщинам, родившим более 10 детей.