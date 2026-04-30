Новая музейная программа познакомит детей с основами энергетики

10 мая Детский культурно-просветительский центр «Лампа» Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» представит новую интерактивную программу «Кабинет чудес». Впервые экспозиция исторического музея станет площадкой для изучения основ энергетики, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Детей познакомят с изобретениями и людьми, которые двигали прогресс. Участники программы исследуют усадьбу и найдут героев научно-технической революции: телефон и киноаппарат, систему водоснабжения и энергосберегающие технологии, нефтяной двигатель и автомобиль.

«Это первый детский технически-просветительский опыт в музейном деле, который, уверен, найдет свою большую аудиторию», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Детективное приключение с поиском редких предметов пройдет в четырех локациях усадьбы Горки и завершится в детском культурно-просветительском центре «Лампа». Там дети узнают, откуда берется ток, что превращает электричество в движение или свет. Каждый ребенок соберет свой работающий двигатель и зажжет от него лампочку.

Также гости программы получат на память книжку-катушку — путеводитель по программе с веселыми героями Лам и Пам. Сказка в стихах про «Кабинет чудес» станет первым книжным изданием в просветительской серии детского центра «Лампа».

Начало в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

