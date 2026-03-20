Опыт Подмосковь в цифровизации набора учителей представили на форуме в Москве

19 марта в концертном зале «Зарядье» прошел форум руководителей, организованный Холдингом Т1. В мероприятии участвовала проректор Корпоративного университета развития образования (КУРО), руководитель Центра развития карьеры Ольга Никольская. Она представила опыт цифровизации процесса набора учителей в Московской области, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Во время дискуссионной сессии и интервью для РБК Ольга Никольская рассказала о трансформации системы подбора персонала в образовании. Она подчеркнула, что в условиях неопределенности система образования Московской области переходит к проактивной кадровой политике. Ключевая роль отводится единой и централизованной системе набора учителей в школы с использованием современных методов — «тепловых карт» вакансий и цифровой аналитики. Это позволяет региону планировать предотвращение кадрового дефицита.

Базой для новой модели работы стал КУРО, который объединяет почти 900 школ из 56 округов Подмосковья. В 2024 году была внедрена цифровая платформа рекрутинга НОТА «Юнион». Она централизует базу более чем из 30 000 кандидатов и помогает закрывать свыше 1 000 вакансий ежегодно силами всего 6 рекрутеров.

На форуме также обсуждались льготы и меры поддержки педагогов в Подмосковье. Среди них — компенсация аренды жилья до 30 000 рублей ежемесячно и программа ТОП-100, предполагающая единовременную выплату до 1,5 миллионов рублей для лучших педагогов.

