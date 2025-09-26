Новая линия освещения начала работать в деревне Давыдово

В рамках реализации программы «Светлый город» в деревне Давыдово ведется активная работа по обустройству новых линий уличного освещения. В 2025 году, благодаря этой программе, появятся три линии освещения.

Согласно плану, новые линии уличного освещения будут обустроены по следующим адресам: улица Заводская, между домами № 15, 63, 17б, а также на территории за Давыдовской гимназией и детским садом, улица Заводская, за домами № 12 и 13, улица 2 Микрорайон, за домом № 4 до дома № 7, а также вдоль тротуара, ведущего к лицею.

Накануне была завершена пуско-наладка на первой из запланированных линий освещения, расположенной по одному из вышеуказанных адресов. Параллельно с этим подрядные организации приступили к обустройству новых линий уличного освещения по остальным двум адресам. На данный момент уже установлены столбы, и в ближайшее время планируется монтаж светодиодных светильников. Все работы планируется завершить до конца четвертого квартала 2025 года.