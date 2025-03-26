Новая лесопожарная станция начала работу в Балашихе

Начала функционировать лесопожарная станция второго типа, расположенная в микрорайоне Железнодорожный. Станция оснащена новым современным автопарком. Здесь будут работать квалифицированные специалисты, готовые к оперативному реагированию на лесные пожары.

ЛПС-2 предназначена для районов с высокой плотностью лесных пожаров, превышающей четыре случая в день. В Балашихе, где площадь лесных массивов составляет более семи тысяч гектаров, создание такой станции стало необходимым шагом для повышения эффективности борьбы с лесными возгораниями.

Ранее, с 2021 по 2023 годы, на территории городского округа Балашиха было ликвидировано 64 лесных пожара на общей площади более 100 гектаров. Действующие лесопожарные станции «Ямкино» и «Павловский Посад» находились на значительном удалении, что увеличивало время реагирования на инциденты.

Новая станция оснащена пятью единицами техники, включая автоцистерны повышенной проходимости на базе МАЗа с современным пожарным и водоподающим оборудованием. Здесь будут работать 10 сотрудников.