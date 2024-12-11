Новую котельную запустили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Новая блочно-модульная котельная заработала в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Объект оснащен четырьмя котлами отечественного производства. Он будет снабжать теплом и горячей водой более 8000 жителей и три социальных объекта.

Специалисты компании «Газпром теплоэнерго Московской области» завершили работы по установке и наладке блочно-модульной котельной в рамках концессионного соглашения. Новый источник тепловой энергии заменит устаревшую котельную «ЦМИС», которая была введена в эксплуатацию еще в 1970 году.

«Строительство блочно-модульной котельной началось в сентябре, на данный момент работают три из четырех котлов, а четвёртый готов подстраховать нас в случае пиковых нагрузок. Оборудование преимущественно российское, за исключением горелок, произведённых в дружественных странах», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.