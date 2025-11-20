Новая котельная заработает в микрорайоне Вишняковские дачи в Электроуглях

Масштабные работы по модернизации системы ЖКХ и капитальному ремонту водопроводных и теплосетей продолжаются в Богородском округе. Реализация работ стала возможна благодаря вхождению в госпрограммы.

Подходят к завершению работы по строительству блочно-модульной котельной в микрорайоне Вишняковские дачи в городе Электроугли. На текущей неделе планируется проведение работ по врезке к газопроводу. Сборка самой котельной велась на базе подрядной организации «Радуга».

Ранее, в начале сентября, установили семь блоков на фундаментной плите. Данные меры позволят устранить многолетние проблемы с теплоснабжением, которые вызваны износом старого оборудования котельной РЖД.

Старая котельная РЖД, давно выработавшая свой ресурс, постоянно доставляла неудобства авариями и перебоями. Поэтому правительство Московской области поддержало решение администрации округа о строительстве новой современной котельной, которая обеспечит стабильное теплоснабжение и горячую воду. Запустить котельную планируется до конца этого года.

«На балансе котельной РЖД — пять домов. В прошлом году было принято решение о строительстве новой котельной. Работы в рамках государственной программы Московской области продолжатся и по другим адресам», — сообщил заместитель главы Богородского округа по вопросам ЖКХ Дмитрий Устинов.