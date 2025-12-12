Новая котельная во Фрянове обеспечит теплом почти 8 тысяч жителей

Новую котельную построили в поселке Фряново под Щелковым взамен устаревшей. Она будет обслуживать более 7,8 тысячи жителей микрорайона Аксеновское Поле.

Котельную проверили специалисты регионального стройнадзора. Объект получил заключение о соответствии проекту, в ближайшее время его запустят.

Котельную обеспечили четырьмя водогрейными котлами. Они обеспечат тепло для жителей 36 многоквартирных домов и детский сад.

Объект будет работать в автоматическом режиме.

Котельную построили в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».