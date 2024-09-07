Новая котельная в Красногорске в ЖК «Ильинойс» прошла проверку стройнадзора

Проектная документация здания котельной в Красногорске получила положительное заключение надзорного органа. Она обеспечит теплом жителей комплекса «Ильинойс» и детский сад.

Итоговую проверку провели сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья. После они выдали заключение о соответствии проектной документации зданию котельной в Красногорске.

Площадь объекта составляет 682 квадратных метра. Теперь застройщик готовит документы для ввода в объекта в эксплуатацию.

Отметим, что в жилом комплексе «Ильинойс» строят дома более чем на 2,5 тысячи квартир. Первый корпус сдадут уже осенью.

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