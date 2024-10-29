Новая котельная обеспечила теплом 14 многоквартирных домов в Кашире

Современную блочно-модульную котельную мощностью два мегаватта построили на Стрелецкой улице в Кашире в этом году. Ее уже запустили в работу — тепло и горячая вода появились в 14 многоквартирных домах.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, всего в этом году планируется модернизировать 39 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 185 километров тепловых сетей.

В планах на 2025 год реконструкция и строительство более 36 километров тепловых сетей. Также построят еще 13 километров тепловых сетей и модернизируют и возведут еще несколько котельных в деревнях под Каширой в 2026–2028 годах.

Главная цель программы — сократить износ коммунальной инфраструктуры Подмосковья, а также снизить риск возникновения аварийных ситуаций особенно в холодное время года.

«В рамках долгосрочной программы модернизации теплоснабжающего хозяйства мы запланировали модернизацию 386 котельных и центральных тепловых пунктов, 611 километров тепловых сетей на сумму более 90 миллиардов рублей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.