Парк коммунальной техники в Солнечногорске пополнился новыми машинами
Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Солнечногорске. Особое внимание при осмотре уделили новым транспортным средствам.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина посетила центральную базу муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск», которое отвечает за уборку общественных территорий.
«Город был разделен на шесть частей, каждая часть имеет своего мастера с закрепленной техникой и людьми. График уборки уже составлен, и в ближайшие дни состоится совещание с руководителями территорий для окончательной координации действий», — рассказала Антонина Ларина.
В этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорск передали два больших фронтальных погрузчика и два мини-погрузчика, что значительно упрощает процесс очистки дворов. Также учреждение получило три трактора с навесным оборудованием, включая роторные устройства и щетки. В ближайшее время в распоряжение коммунальщиков поступят еще две единицы техники: самосвал и КамАЗ.
На данный момент в автопарке располагается 55 единиц специализированной техники, которая будет использована для уборки дворовых территорий. В целом штаб учреждения полностью готов к предстоящей зиме. В случае нехватки техники планируется заключение дополнительных контрактов для обеспечения бесперебойной работы.
С 1 ноября муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» официально вступает в зимний сезон и готово обеспечить безопасность и комфорт жителей Солнечногорска в холодное время года.
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