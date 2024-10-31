Парк коммунальной техники в Солнечногорске пополнился новыми машинами

«Город был разделен на шесть частей, каждая часть имеет своего мастера с закрепленной техникой и людьми. График уборки уже составлен, и в ближайшие дни состоится совещание с руководителями территорий для окончательной координации действий», — рассказала Антонина Ларина.

В этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорск передали два больших фронтальных погрузчика и два мини-погрузчика, что значительно упрощает процесс очистки дворов. Также учреждение получило три трактора с навесным оборудованием, включая роторные устройства и щетки. В ближайшее время в распоряжение коммунальщиков поступят еще две единицы техники: самосвал и КамАЗ.

На данный момент в автопарке располагается 55 единиц специализированной техники, которая будет использована для уборки дворовых территорий. В целом штаб учреждения полностью готов к предстоящей зиме. В случае нехватки техники планируется заключение дополнительных контрактов для обеспечения бесперебойной работы.

С 1 ноября муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» официально вступает в зимний сезон и готово обеспечить безопасность и комфорт жителей Солнечногорска в холодное время года.

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