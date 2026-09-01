Новая КНС в Сергиевом Посаде улучшит водоотведение для 4,5 тысячи жителей

В Сергиевом Посаде на улице Ивана Евсикова началось возведение современной канализационно-насосной станции. Проект реализуют благодаря федеральной инициативе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Строители уже приступили к созданию подземного основания — железобетонного резервуара глубиной восемь метров. Параллельно идет формирование надземного корпуса из монолитных конструкций с последующей кладкой наружных стен из газобетона и монтажом перегородок из кирпича и гипсокартона.

Объект укомплектуют современным оборудованием: установят насосные агрегаты, системы фильтрации (решетки и дробилки), подъемный кран-балку и все необходимые инженерные коммуникации.

Для отвода стоков проложат две нитки напорных трубопроводов диаметром 315 миллиметров длиной по 600 метров каждая. Комбинированная технология прокладки объединит метод горизонтального направленного бурения и открытую траншею. В финале работ новую станцию подключат к городской сети через камеру гашения.

В работе — почти 200 объектов. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, специалисты возводят станции водоподготовки и обезжелезивания, обновляют очистные сооружения и насосные узлы. Кроме того, активно внедряются автоматизированные решения, которые минимизируют ручной труд персонала.

Станция мощностью 2,6 тысячи кубометров в сутки укрепит надежность водоотведения для 4,5 тысячи местных жителей. Полностью завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2027 года.