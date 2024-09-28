Выставку по книге немецкого путешественника XVII века о России открыли в Одинцове

Выставка «Путешествие Адама Олеария в Московию» открылась в Саввино-Сторожевском монастыре. Она посвящена истории России XVII века.

Экспозиция выставки иллюстрирует книгу немецкого ученого и путешественника Адама Олеария, написанную им во время пребывания в Русском царстве. Экспонаты на витринах отражают тексты, написанные иностранцем. Стоит отметить, что на выставке представлено более 210 экспонатов из собрания Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское — Измайлово». Среди них — старинные книги XVII века, изразцы, металлическая посуда, иконы и элементы церковного убранства. Дополняют экспозицию карты и гравюры из коллекции Звенигородского государственного музея-заповедника.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул интересную личность Олеария и его путевые заметки, которые легли в основу книги «Описание путешествий в Московию, Тартарию и Персию». Первое издание вышло в 1647 году и пользовалось огромной популярностью в Европе.

Выставка в Царицыных палатах будет открыта до 19 января 2025 года.

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