Новая инженерная школа открылась в Раменском

Школа «Первопроходец» появилась в Раменском округе. В ней детей будут обучать инженерным предметам и направлениям.

Образовательный центр открыли в Раменском 4 октября. Он будет взаимодействовать с учреждениями среднего и среднего профессионального образования, а также с работодателями округа. Проект запустили для повышения престижа профессии инженера.

«Именно инженерное направление, направление техническое, на сегодняшний момент очень востребовано и в образовательных учреждениях, и в учреждениях профессионального образования. Мы понимаем дефицит интереса у наших детей к инженерным специальностям и наукам, и искренне надеемся, что наличие центра позволит нам изменить мнение старшеклассников, привлечь их к проектам», — прокомментировала председатель Комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

Отметим, что записаться в школу можно в социальных сетях либо по номеру телефона образовательного центра.

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