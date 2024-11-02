Новая игровая площадка появилась во 2-м микрорайоне в Зарайске

Открытие детского игрового комплекса прошло у домов № 25-28 в одном из микрорайонов Зарайска. Также здесь появилась современная площадка для воркаута.

Дети смогут пользоваться качелями, горками и другими элементами для активных игр. Покрытие абсолютно безопасно для них — его сделали из тартана.

Рядом установили лавочки и урны. А для спортсменов рядом оборудовали зону воркаута с новыми турниками, брусьями и скамейками.

Работы прошли в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Эти изменения создают условия для развития физической активности и формирования дружественной атмосферы среди жителей. Реализация программы продолжится и в следующем году. Сейчас мы определяем адреса детских площадок», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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