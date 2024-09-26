Новая хоккейная команда из Подольска провела первый товарищеский матч

Юноши из команды «Воевода» из Подольска поучаствовали в первом товарищеском матче. Команда появилась только в июле, но уже готовится к всероссийским соревнованиям.

В составе хоккейной команды из Подольска спортсмены 2007 года рождения. Первый товарищеский матч они провели с командой «Ермак» из Ангарска.

Главной целью матча было проверить, как юные хоккеисты поведут себя на льду в настоящей игре.

«Самое главное, чтобы у нас ребята прогрессировали, чтобы они развивались и прибавляли от игры к игре, чтобы они дальше шагали уже в путь хоккейный, высшей хоккейной лиги, континентальной хоккейной лиги, чтобы они были обученными, приходили уже в другие коллективы или команды», — сказал главный тренер хоккейного клуба «Воевода» Владимир Сапожников.

Впереди команду ждет первенство России по хоккею среди юниоров. Отметим, что клуб «Воевода» работает в ледовом дворце «Витязь». Здесь есть благоустроенные раздевалки и тренерские.

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