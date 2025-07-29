Новая хоккейная команда из Подмосковья будет выступать в МХЛ

В предстоящем сезоне новая команда из Подмосковья «Академия Динамо — Красная Машина Юниор» дебютирует в Молодежной хоккейной лиге. Об этом сообщили в Минспорта МО.

Клуб будет базироваться на «Арене Красногорск» имени В. В. Петрова.

Проект «Красная Машина Юниор» — одна из крупнейших хоккейных академий страны, где тренируют более 400 юных спортсменов. Помимо МХЛ, клуб также дебютирует в Юниорской хоккейной лиге. Это позволит создать целую вертикаль подготовки игроков.

​«Это стратегическая инвестиция в будущее отечественного хоккея. Здесь создаются условия для роста, раскрытия потенциала и подготовки новых поколений чемпионов, которые в будущем будут представлять Подмосковье и Россию на крупнейших международных аренах», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Перед тренерами стоит важная задача — выход в плей-офф МХЛ и ЮХЛ, подготовка резерва для ХК «Динамо» и сборных России, а также укрепление статуса академии и формирование международного имиджа.

Реализация проекта проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, правительства региона, ХК «Динамо», ФХР и КХЛ.