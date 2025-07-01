Новая хирургическая стойка появилась в Солнечногорской больнице

В операционном отделении Солнечногорской больницы установили новое медоборудование. Аппарат дает возможность проводить операции любой сложности, что существенно улучшит качество лечения и уменьшит время ожидания вмешательств для пациентов.

Новинка оснащена системой автофокуса камеры, семью различными режимами работы, а также ирригатором с вакуумной системой. Кроме того, стойка включает адаптивный электрокоагулятор с заранее настроенными режимами для открытых и лапароскопических операций.

«Мы последовательно работаем над обновлением оборудования во всех медицинских учреждениях округа, стремясь обеспечить нашим жителям доступ к самым передовым технологиям и высококвалифицированной медицинской помощи. Это инвестиция в здоровье и благополучие наших граждан», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Благодаря новому аппарату возможности проведения лапароскопических операций значительно возросли. Если раньше в день выполняли до четырех таких вмешательств, то теперь их число может достигать восьми.