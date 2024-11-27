Новая форма появилась у юных гимнасток в Обухове

Теперь юные спортсменки стали еще более заметными не только на муниципальных, но и областных соревнованиях. Этот год для гимнасток выдался достаточно плодотворным, успешным и результативным.

Девочки успешно выступили на турнирах Богородского округа по художественной гимнастике «Золотая осень» и «Весеннее настроение», на первенстве Павло-Посадского городского округа «Плат-Узорный». В ближайшее время гимнастки представят Богородский округ на областном уровне на соревнованиях в Рузе.

В настоящее время в Обухове активно развивается направление художественной гимнастики. В одноименном спортивном комплексе занимаются более 30 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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