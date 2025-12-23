Новая экспозиция открылась в музее Наро-Фоминска

Новая художественная экспозиция появилась в стенах Верейского историко-краеведческого музея, предлагая посетителям путешествие в особый мир городских переулков. Проект «Переулками солнца» разработан фотографом Анной Ованесовой и декоратором Александром Веселовским, представляющими зрителю композицию, объединяющую фотографию и предметное искусство.

Основная идея выставки заключается в создании пространства, где переплетаются визуальные образы повседневной жизни города и личные переживания авторов.

«Эта работа отражает стремление подчеркнуть тонкие нюансы окружения, игру теней и оттенков, позволяющие глубже проникнуть в индивидуальность места и запечатлеть чувства, возникающие в моменты соприкосновения с этими местами», — сообщили организаторы.

Фотографии Анны Ованесовой представляют сцены, знакомые многим жителям небольших городов. Каждая фотография дополняется объектами декора, изготовленными Александром Веселовским, создавая симбиоз образов и предметов, рассказывающих собственную историю.

Авторы экспозиции подчеркивают, что главная цель их проекта — напомнить людям о ценности маленьких деталей, которыми полна наша жизнь. Экспозиция доступна для просмотра в Верейском историко-краеведческом музее до 17 января 2026 года. Вход свободный.