Новая экспозиция откроется в музее Егорьевска после реконструкции

Фото: Телеканал «360»

Шесть залов экспозиции, посвященной краю и его жителям, откроют после завершения реконструкции в отделе истории музея Егорьевска. Сейчас идет активная работа по созданию выставки.

Первый зал с интерактивной экспозицией будет называться «Ворота в Мещеру». В основу концепции легла легенда, опубликованная в книге Владимира Панкова «Иду Мещерой». Зал готов почти на 100%.

«По легенде здесь были скрыты несметные богатства. И один человек посылал своих двоих сыновей и единственную дочь узнать, в чем заключается тайна Мещеры. И только дочь смогла ответить на этот вопрос. Она сказала, что в красоте», — прокомментировала директор Егорьевского историко-художественного музея, заслуженный работник культуры РФ Наталия Артемова.

В залах будут использоваться современные технологии, задача которых — познакомить гостей с растительным и животным миром Мещерского края.

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