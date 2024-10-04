Новая «Единая диспетчерская Дмитров» помогает решать вопросы ЖКХ

Операторы круглосуточно, и в будни, и в выходные, принимают от жителей заявки и обрабатывают их. Теперь в функции сотрудников горячей линии входит также контроль за решением проблемы, для чего они связываются с горожанами после исполнения заявки.

Оставить обращение, если диспетчеры заняты, можно и не дожидаясь ответа на звонок, через интеллектуального помощника — робота Олю.

Одна из жительниц Дмитрова рассказала, что о появлении новой диспетчерской службы узнала из социальных сетей главы округа. Она сохранила номер телефона и воспользовалась им, чтобы

решить проблему с мусором в доме на Московской улице.

«Некоторые нерадивые жильцы нашего подъезда выносят мусор не на контейнерную площадку, а оставляют его прямо возле подъезда. Я решила воспользоваться услугами новой службы, дозвонилась быстро, сообщила о проблеме, заявку приняли. Мусор убрали в тот же день», — поделилась горожанка.

Она добавила, что потом с ней связался диспетчер и уточнил, все ли в порядке. Женщина поблагодарила сотрудников службы и коммунальщиков за оперативное решение проблемы.

Заявки от жителей Дмитрова принимаются по телефону: +7 (499) 702-22-22.

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