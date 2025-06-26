Новая дорога свяжет Каринское шоссе с деревней Воронино в Зарайске

Работы стали возможны благодаря государственной программе «Дороги Подмосковья». Специалисты уже приступили к строительству.
На участке трассы уложат асфальтовое покрытие. Ранее там была грунтовая дорога, которая в дождь и распутицу становилась труднопреодолимой, а по ней местные жители добирались не только в деревню. Этот путь приходилось преодолевать врачам и многодетным семьям, которые получили участки рядом с населенным пунктом.
Протяженность новой дороги составит порядка одного километра. Работы завершат до начала осени этого года.
В рамках текущей программы капитального ремонта дорожной сети в муниципалитете планируется отремонтировать и заасфальтировать 22 различных участка автодорог, включая семь региональных трасс.
Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.
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