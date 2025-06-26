Новая дорога свяжет Каринское шоссе с деревней Воронино в Зарайске

На участке трассы уложат асфальтовое покрытие. Ранее там была грунтовая дорога, которая в дождь и распутицу становилась труднопреодолимой, а по ней местные жители добирались не только в деревню. Этот путь приходилось преодолевать врачам и многодетным семьям, которые получили участки рядом с населенным пунктом.