Новая дорога свяжет Каринское шоссе с деревней Воронино в Зарайске

Фото: 360.ru

Работы стали возможны благодаря государственной программе «Дороги Подмосковья». Специалисты уже приступили к строительству.

На участке трассы уложат асфальтовое покрытие. Ранее там была грунтовая дорога, которая в дождь и распутицу становилась труднопреодолимой, а по ней местные жители добирались не только в деревню. Этот путь приходилось преодолевать врачам и многодетным семьям, которые получили  участки рядом с населенным пунктом.

Протяженность новой дороги составит порядка одного километра. Работы завершат до начала осени этого года.

В рамках текущей программы капитального ремонта дорожной сети в муниципалитете планируется отремонтировать и заасфальтировать 22 различных участка автодорог, включая семь региональных трасс.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.

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