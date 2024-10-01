Новая детская площадка появится на улице Талалихина в Домодедове в октябре

В Домодедове продолжается обустройство детской площадки во дворе домов № 8 и 10 по улице Талалихина. Здесь уже установили качели и песочницы, скоро приступят к финальному этапу работ.

Игровые элементы на этой детской площадке уже обновили. Ее размер составляет 450 квадратных метров.

Рабочие установили новые качели различных видов, песочницу, карусель, игровой и гимнастический комплексы. Также они уложили специальное безопасное прорезиненное покрытие.

«Сейчас обустраиваем территорию вокруг площадки, посеем газонную траву, а уже через несколько часов будем укатывать ручным катком. Надеемся на дождь, чтобы уже через неделю появилась первая зелень. Общая площадь озеленения 400 квадратных метров», — пояснил бригадир компании «Правый берег» Эдуард Метикян.

Обновление площадки завершат до середины октября. Отметим, что это будет 24-я площадка в округе, установленная по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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