Новая детская площадка появится на улице Чкалова в Химках в сентябре

В городском округе Химки приступили к обустройству современной детской площадки во дворе дома № 4 на улице Чкалова. Работы планируют завершить в сентябре этого года.

Специалисты уже демонтировали старый игровой городок и начали установку новых элементов.

На площадке появятся двойные качели, игровой и спортивный комплексы, качалка на пружине и качели-балансир. Конструкции преимущественно выполнят из дерева, а для безопасности детей территорию покроют специальным резиновым покрытием. Площадь игровой зоны составит 150 квадратных метров.

Также во дворе установят удобные скамейки для родителей.

«Мне как маме двойняшек в первую очередь важна безопасность городских площадок. Но также важно не забывать, что игровые зоны должны быть интересны для детей. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся следить за тем, чтобы площадки в городе были не типовыми. Просим подрядные организации наделять их индивидуальностью в дизайне и наполнении, чтобы ребятне тут было не скучно», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Сейчас благоустройство проводят еще на десяти детских площадках города — на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленой, Родионова, Спартаковской и Юбилейном проспекте. Всего в 2025 году в Химках обновят 18 игровых зон.