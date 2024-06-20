Новая детская площадка появится на улице Борисовка в Мытищах

В скором времени в Мытищах откроют обновленную детскую площадку. В депутатской комиссии по благоустройству во дворе дома № 4 по улице Борисовка приняли участие председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов, заместитель главы Кирилл Дунаев, представители профильных управлений и местные жители.

Реконструкция детской игровой площадки включена в программу мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Проект оказался крупным и долго обсуждался с жителями района.

«Мы неоднократно встречались с местными активистами, — рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев. — Меняли проект переносили сроки, но в итоге пришли к общему решению. Будем и дальше развивать эту территорию вместе с жителями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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