Новая детская площадка появилась в парке «Пегас» в Егорьевске

Современный игровой комплекс для детей построили в парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске. Объект возвели по инициативе местных жителей.

Площадку построили в стилистике московского кремля. Здесь есть лабиринт, городок и качели. Комплекс установили по нормам ГОСТа на качественном покрытии.

Побывали на открытии площадки заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова и муниципальный депутат Ирина Гончарова.

Это уже вторая детская площадка, которая установлена в парке культуры и отдыха «Пегас» в рамках программы по инициативному бюджетированию. Она предусматривает возможность частичного софинансирования полезных для общества инициатив жителей. В рамках этого проекта из областного и местного бюджетов выделили шесть миллионов рублей.