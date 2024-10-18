Новая детская площадка появилась в микрорайоне Катюшки в Лобне

Звонкий смех детей на Лобненском бульваре будет слышен все чаще. Здесь построили новую детскую площадку.

На открытие сооружения приехала глава Лобни Анна Кротова. «Я очень рада, что нам это удалось. Не просто самим, а совместно с инвестором СТК „Мельница“. Они нам помогли», — рассказала руководитель муниципалитета.

Еще в феврале на встрече с жителями микрорайона Катюшки администрация пообещала построить новую площадку. На Лобненском бульваре находятся средняя школа № 10 и детский сад. Их посещают более тысячи ребятишек, поэтому игровую зону здесь ждали давно.