Новая частная школа открылась в Солнечногорске благодаря грантам

Частная школа «Интеллигент» в Солнечногорске победила сразу в двух конкурсах от правительства Подмосковья. С помощью грантов учреждение открыло франшизу и закупило необходимую технику.

Новое учебное заведение посетил и пообщался с его руководством заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик. Поддержку в виде грантов «Интеллигент» получил еще в 2024 году как социальное предприятие. Без помощи экспертов не обошлось. Специалисты МКУ «Мой бизнес» помогли заявиться на конкурс и правильно подать пакет необходимых документов.

«В „Моем бизнесе“ о нас очень заботились. Дали развернутую информацию о мерах поддержки и помогли их получить. Нас буквально „вели за руку“, чтобы мы правильно оформили все документы, чтобы мы смогли участвовать и победить в конкурсе», — рассказала директор частной школы «Интеллигент» Ольга Бельская.

Благодаря дополнительному финансированию от правительства школа закупила оргтехнику: компьютеры, принтеры, телевизоры в новые помещения. Также руководство заведения составила проект франшизы для передачи другим предпринимателям. После этого директор Ольга Бельская посетила 10 конференций в разных городах России: Нижнем Новгороде, Казани, Иваново и других. Она делилась с коллегами, как открыть и развивать частную школу.

«Никто не собирается останавливаться на достигнутом. У школы есть чёткое понимание, в каком направлении она хочет двигаться дальше, и мы всегда готовы поддержать реализацию амбициозных проектов», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

«Интеллигент» включает в себя школу полного дня с 1 по 9 классы, центр коррекции и развития речи, центр дополнительного образования и языковую школу, где преподают английский, французский и арабский языки. Еще в школе готовят детей к экзаменам и олимпиадам.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и в целом в стране, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес».