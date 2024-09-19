Новую котельную запустили в поселке Гарь-Покровское

Реконструкцию системы теплоснабжения в поселке Гарь-Покровское Одинцовского округа начали в мае этого года. Здесь обновили трубопровод подземной и воздушной коммуникации.

Капитальные работы по реконструкции системы теплоснабжения начались в поселке Гарь-Покровское в конце мая. За это время здесь заменили трубы подземной и воздушной коммуникации. Рабочие поменяли тепловые камеры и провели изоляцию. В грядущем осенне-зимнем периоде новый объект обеспечит теплом и горячей водой детский сад и весь жилой фонд поселка — десять многоквартирных домов. К новой блочно-модульной котельной также подключена военная часть.

«Блочно-модульная котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три отечественных котла суммарной мощностью девять гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ, стартовали пуско-наладочные работы. Оборудование надежное, работает исправно, горячая вода в квартиры жителей Гарь-Покровского уже поступает с новой котельной», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

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