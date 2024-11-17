Новая беседка появится в Ногинском приюте для животных

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вручил сертификат бюджетирования на 500 тысяч рублей руководителю Ногинского приюта для животных Юлии Бросалиной. На эти средства приобретут и установят там деревянную беседку.

Приют в следующем году сможет обустроить уютное место для проведения чаепитий, встреч волонтеров, прогулок и общения с животными.

«Важно, чтобы такие организации могли развиваться и создавать комфортные условия для своих питомцев и для всех, кто приходит им помогать. Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать подобные проекты», — подчеркнул депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

Ранее он уже помогал приюту: привозил медикаменты и корм. Также в позапрошлом году депутат выделил сто тысяч рублей на обустройство площадки для занятий с собаками.